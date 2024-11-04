المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر تسع محافظات يمنية ويكشف عن المحافظات الأكثر تأثرا

شاهد.. القسام تفجر عبوة ناسفة بـ4 جنود ودبابة إسرائيلية في جباليا تصريح أموريم عن جماهير مانشستر يونايتد يثير تفاعلاً.. هذا ما جاء فيه بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات مصر تجدد تمسكها بوحدة اليمن .. تفاصيل اجتماع الرئيس العليمي مع نظيره السيسي العالم على مشارف الحرب العالمية الثالثة.. الرئيس الأوكراني يستغيث بأوروبا ويعلن وصول 11 ألف جندي كوري شمالي إلى كورسك الروسية الاعلام الحوثي الرسمي ينقلب على التهدئة ويوجه اتهامات جارحة للسعودية بسبب رفضها الزواج.. عصابة من 5 اشخاص يقومون بتصفية شابة من تعز بإبرة مسمومة في عنقها العليمي أمام امام المنتدى العالمي يكشف عن خسائر مهولة للاقتصاد الوطني بسبب حرب الحوثيين تصل إلى إلى 657 مليار دولار اذا استمرت الحرب طارق صالح يفسد فرحة الحوثيين بهذا الظهور بعد إتحاد غالبية القوى السياسية في اليمن.. المجلس الانتقالي يشذ عن الإجماع الوطني ويعلن عدم مشاركته في اجتماع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بعدن ..
نشر اليوم المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، توقعاته بخصوص الأحوال الجوية حيث قال ان طقسا باردا سيكون أثناء الليل والصباح الباكر على خمس محافظات جبلية وأجزاء من محافظتين أخرى.
َطبقًا للنشرة اليومية للمركز، اطلع عليها “مارب برس”، فإن المحافظات التي ستشهد أجواء باردة هي (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع وأبين ) حيث يتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين ( 04 - 08 درجات مئوية).
كما توقع المركز طقس بارد نسبياً على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.
وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم الإثنين، كانت (ذمار : 5.3، عمران : 6، صنعاء : 6.6، السده-اب : 8.5).
وحذر المركز المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر والمزارعين في المناطق آلانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد