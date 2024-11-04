المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر تسع محافظات يمنية ويكشف عن المحافظات الأكثر تأثرا

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نشر اليوم المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، توقعاته بخصوص الأحوال الجوية حيث قال ان طقسا باردا سيكون أثناء الليل والصباح الباكر على خمس محافظات جبلية وأجزاء من محافظتين أخرى.

َطبقًا للنشرة اليومية للمركز، اطلع عليها “مارب برس”، فإن المحافظات التي ستشهد أجواء باردة هي (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع وأبين ) حيث يتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين ( 04 - 08 درجات مئوية).

كما توقع المركز طقس بارد نسبياً على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم الإثنين، كانت (ذمار : 5.3، عمران : 6، صنعاء : 6.6، السده-اب : 8.5).

‌ وحذر المركز المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر والمزارعين في المناطق آلانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد