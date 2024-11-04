آخر الاخبار

شاهد.. القسام تفجر عبوة ناسفة بـ4 جنود ودبابة إسرائيلية في جباليا تصريح أموريم عن جماهير مانشستر يونايتد يثير تفاعلاً.. هذا ما جاء فيه بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات مصر تجدد تمسكها بوحدة اليمن .. تفاصيل اجتماع الرئيس العليمي مع نظيره السيسي العالم على مشارف الحرب العالمية الثالثة.. الرئيس الأوكراني يستغيث بأوروبا ويعلن وصول 11 ألف جندي كوري شمالي إلى كورسك الروسية الاعلام الحوثي الرسمي ينقلب على التهدئة ويوجه اتهامات جارحة للسعودية بسبب رفضها الزواج.. عصابة من 5 اشخاص يقومون بتصفية شابة من تعز بإبرة مسمومة في عنقها العليمي أمام امام المنتدى العالمي يكشف عن خسائر مهولة للاقتصاد الوطني بسبب حرب الحوثيين تصل إلى إلى 657 مليار دولار اذا استمرت الحرب طارق صالح يفسد فرحة الحوثيين بهذا الظهور بعد إتحاد غالبية القوى السياسية في اليمن.. المجلس الانتقالي يشذ عن الإجماع الوطني ويعلن عدم مشاركته في اجتماع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بعدن ..

نزول ميداني للجنة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحديد مواصفات وأسعار خدمات الحج وضمان الجودة

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مكة المكرمة
عدد القراءات 311

تواصل لجنة تحديد مواصفات وأسعار خدمات الحجاج نزولاتها الميدانية للإطلاع عن قرب على مواصفات وأسعار الخدمات التي ستقدم لحجاج بلادنا هذا العام 1446 هجرية، بهدف انتقاء أفضل الخدمات جودة وسعرًا وتنافسًا في الميزات الإضافية.

 

وكان معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحديد مواصفات وأسعار خدمات الحج ، برئاسة وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي. وتضم اللجنة في عضويتها نائب وزير الصحة العامة والسكان، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للنقل البري، ورئيس الاتحاد السياحي اليمني وقيادات قطاع الحج والعمرة 

ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج في القطاع الخاص.

 

تهدف اللجنة من خلال هذه الزيارات الميدانية المكثفة إلى تقييم الخدمات المقدمة من مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات الحج، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها الوزارة.

 

 كما تسعى اللجنة إلى تحقيق التنافسية بين هذه الشركات لتقديم أفضل العروض للحجاج بأسعار مناسبة.

 
إقراء أيضاً
تدشين فعاليات الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية بمأرب.
مركز الملك سلمان يساهم بـ43 ألف خدمة علاجية لاستعادة البصر في مأرب
مركز الملك سلمان يُنهي حملة قسطرة القلب للكبار في المكلا ضمن برنامج نبض السعودية
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفي المياحي من سجون مليشيا الحوثي
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدّم مساعدات غذائية في الضالع
حرية الصحافة في ليبيا تواجه خطر التلاشي .. تقرير يفصل التحديات التي تواجه الصحاف
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول