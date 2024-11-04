نزول ميداني للجنة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحديد مواصفات وأسعار خدمات الحج وضمان الجودة

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تواصل لجنة تحديد مواصفات وأسعار خدمات الحجاج نزولاتها الميدانية للإطلاع عن قرب على مواصفات وأسعار الخدمات التي ستقدم لحجاج بلادنا هذا العام 1446 هجرية، بهدف انتقاء أفضل الخدمات جودة وسعرًا وتنافسًا في الميزات الإضافية.
وكان معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحديد مواصفات وأسعار خدمات الحج ، برئاسة وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي. وتضم اللجنة في عضويتها نائب وزير الصحة العامة والسكان، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للنقل البري، ورئيس الاتحاد السياحي اليمني وقيادات قطاع الحج والعمرة
ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج في القطاع الخاص.
تهدف اللجنة من خلال هذه الزيارات الميدانية المكثفة إلى تقييم الخدمات المقدمة من مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات الحج، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها الوزارة.
كما تسعى اللجنة إلى تحقيق التنافسية بين هذه الشركات لتقديم أفضل العروض للحجاج بأسعار مناسبة.