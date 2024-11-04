افتتاح بطولة الفرق الشعبية لكرة القدم بمديرية مدينة مأرب بمشاركة22 فريقاً.

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح مساء اليوم بمدينة مأرب، بطولة الشهيد حسن بن جلال،مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة، الدفاع،بمشاركة 22فريقا من الفرق الشعبية لكرة القدم في المديرية خرج منها7فرق في التصفيات التمهيدية.
وفي الافتتاح بحضور الدكتور علي الجبل مدير مكتب عضو مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة،وعدد من مدراء عموم المكاتب التفيذية في الماحافظة ووزارة الشباب، أكد الدكتور مفتاح ومعه مديرعام مديرية المدينة محمد صالح فرحان، أن البطولة تخليد لذكرى بطل من أبطال مأرب ،انخرط منذ نعومة أظفاره في خدمة وطنه والذود عنه، ورحل حالماً بوطن آمن ومستقر.
وأشارا إلى أن هذه الفعالية تنصب لنشر ثقافة المحبة والسلام والأخوة،ومنطلقا لتعزيز الخبرات وصقل المهارات،مؤكدين دعم السلطة المحلية للرياضة والشباب،وتأهيلهم ليكونوا ثمرة ورصيدا يستند إليه الوطن في الظروف العصيبة.
ولفت مدير مكتب الشباب بالمدينة ماجد الموساي،إلى ان هذه البطولة
نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمديرية،بتمويل من شركة النفط اليمنية فرع مأرب، وأن الفرق في هذه البطولة مقسمة إلى خمس مجموعات، تجري مبارياتها خلال الفترة من3 نوفمبر حتى 30 نوفمبر الحالي.