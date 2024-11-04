''أيام اليمن''.. فعاليات ترفيهية تراثية في قلب العاصمة السعودية الرياض

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات "أيام اليمن" في حديقة السويدي، ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام السعودية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي"، في إطار رؤية المملكة 2030.

وتستمر الفعالية، وفقًا للإعلام السعودي، حتى يوم الأربعاء، ليجد فيها الجمهور تجربة جديدة تأخذهم في جولة إلى عالم التراث اليمني.

وتتضمن الفعالية كرنفالًا وعروضًا فلكلورية وأخرى غنائية، يشارك فيها نجوم من اليمن، منهم الفنانون عدنان حسين، وحسين محب، وسلطان سعيد في اليوم الأول، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين الآخرين الذين سيحيون أمسيات فنية على مدار ثلاثة ايام.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية استمتع الزوار بعروض حية تجسد التراث اليمني، وكان من أبرز هذه العروض رقصة البرع، التي تتميز بها الثقافة الشعبية، حيث قدمتها فرق يمنية وسط إيقاعات الطبول التقليدية، مما أضفى أجواء من الحماس والفخر.

كما سيتم عرض أزياء تقليدية متنوعة من مختلف مناطق اليمن، مثل الأثواب المزينة والعباءات المطرزة، التي تعكس أصالة الثقافة وبساطتها.