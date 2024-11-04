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أسعار الذهب اليوم في ظل استمرار انهيار العملة في مناطق الحكومة الشرعية

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار الذهب في صنعاء

الإثنين - 04/11/2024

 جنيه الذهب

شراء = 320,000 ريال  

بيع = 324,000 ريال  

جرام عيار 21

شراء = 40,000 ريال  

بيع = 42,000 ريال  

  أسعار الذهب في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 1,260,000 ريال  

بيع = 1,280,000 ريال  

 جرام عيار 21

شراء = 157,000 ريال  

بيع = 165,000 ريال

 
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