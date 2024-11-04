أسعار الذهب اليوم في ظل استمرار انهيار العملة في مناطق الحكومة الشرعية

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أسعار الذهب في صنعاء
الإثنين - 04/11/2024
جنيه الذهب
شراء = 320,000 ريال
بيع = 324,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 40,000 ريال
بيع = 42,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,260,000 ريال
بيع = 1,280,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 157,000 ريال
بيع = 165,000 ريال