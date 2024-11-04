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بعد غد.. مواجهة يمنية اماراتية على الأراضي القطرية

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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وصلت اليوم الاثنين بعثة نادي أهلي صنعاء إلى الدوحة قادمة من العراق بعد انتهاء معسكر اربيل.

ويستعد اهلي صنعاء لخوض مواجهة أمام نادي النصر الإماراتي بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية.

وستكون ملاعب قطر ارضا لمباريات اهلي صنعاء في هذه البطولة، حيث اختار النادي استاد عبدالله بن خليفة بالدوحة لإحتضان مبارياته في البطولة الخليجية للأندية.

يذكر ان ممثل اليمن في البطولة الخليجية نادي اهلي صنعاء، خسر مباراته الاولى امام دهوك العراقي في العراق بنتيجة 2-0.

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