بالأرقام.. احصائية مخيفة لضحايا الحوادث المرورية في اليمن خلال شهر أكتوبر فقط

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أوقعت الحوادث المرورية أكثر من 300 شخصاً بين قتيل وجريح في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبزيادة طفيفة عن الشهر السابق له.

وأفاد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في إحصائية أصدرها الأحد، إن 319 ضحية سقطوا بين قتيل وجريح جراء 357 حادثة مرورية شهدتها المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة خلال الفترة بين 1 و31 أكتوبر 2024.

ووفق الإحصائية، فإن الخسائر البشرية للحوادث المرورية في أكتوبر الماضي هي المعدل الأعلى في الأشهر الأربعة الأخيرة، وتمثٌل زيادة بنسبة 1% عن الشهر السابق له الذي سقط فيه 316 شخصاً (58 قتيلاً و258 مصاباً).

وأضاف المركز أن الحوادث المرورية في أكتوبر الفائت أودت بحياة 62 شخصاً، فيما أصيب 257 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة؛ بينهم 115 وصفت إصابتهم بـ"البليغة"، والباقين بين متوسطة وطفيفة، فيما بلغت الخسائر المادية الناجمة عن الأضرار بالمركبات فقط 89 مليون ريال، بحسب تقارير إدارات شرطة السير بالمحافظات.

وأشار إلى أن الحوادث المرورية الشهر الماضي تنوعت بين 228 حادثة صدام مركبات، و86 حادثة دهس مشاة، و29 حادثة انقلاب، و9 حوادث سقوط من على مركبات، إضافة إلى 3 حوادث ارتطام مركبات بجسم ثابت، ومثلها حوادث حريق.

وكشفت إحصائية سابقة وزعتها وزارة الداخلية اليمنية عن أن 10 أشخاص على الأقل يقعون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، ووصفت ذلك بأنها حرب خفية يواجهها المجتمع.