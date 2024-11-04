واتس آب يكشف عن معلومات جديدة… .قوائم واتساب المخصصة تنظم دردشاتك

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

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يضيف تطبيق WhatsApp طريقة أخرى لتنظيم جميع دردشاتك، ويمكنك الآن وضعها في فئات مُخصصّة تسمى القوائم "Lists"، لتسهيل فرز الفوضى في الرسائل المُباشرة، مع توفير طريقة لإضافة المُحادثات المُهمة في فئة مُنفصلة.

يمكنك إنشاء قوائم مُخصصّة وتسميتها لمُحادثات مُعينّة، مثل تلك التي تجريها مع عائلتك أو زملاء العمل.

ثم يعرضها تطبيق المراسلة في أعلى صندوق الوارد، إلى جانب فلاتر الكل "All" وغير المقروءة "Unread" والمجموعات "Groups" التي طرحها واتساب مُنذ عدّة

يمكن إضافة قائمة مخصصة من خلال النقر على أيقونة "+" في شريط الفلاتر. يوفر WhatsApp للمُستخدمين القدرة على إضافة أي أسماء مُخصصة إلى القوائم مثل العائلة والأصدقاء والأقارب المُزعجين وما إلى ذلك، دون إخطار الشخص على الطرف الآخر بأنهم جزء من قائمة مُخصصة.

يسمح واتساب أيضًا للمُستخدمين بتعديل القائمة، مثل إضافة أو إزالة جهات اتصال أو تغيير اسمها، بالضغط لفترة طويلة على تلك القائمة المُعينّة في شريط الفلاتر.

يمكن للمُستخدمين إنشاء ما يصل إلى 20 قائمة مُخصصّة ويسمح لهم WhatsApp بإضافة مجموعات ودردشات فردية إلى أي قائمة ينشئونها.

قد تكون الميزة الجديدة التي تقدمها واتساب مفيدة للمُستخدمين المُحترفين الذين يستخدمون التطبيق لإدارة أعمالهم، والذي يوفر لهم طريقة لفصل حياتهم الشخصية عن الحياة المهنية داخل نفس التطبيق. تقول الشركة إنها بدأت بالفعل في طرح ميزة القوائم المخصصة لجميع المُستخدمين.

ومع ذلك، لا تقلق إذا كنت مثلي لم تتلقّ التحديث الجديد بعد، تقول منصة المراسلة الشخصية المملوكة لشركة Meta أن جميع مُستخدمي WhatsApp سيحصلون على إمكانية الوصول إلى الميزة في الأسابيع القادمة