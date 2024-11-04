5 قضايا اقتصادية جوهرية تثير الجدل في الانتخابات

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سيكون للانتخابات الأميركية المقررة يوم الثلاثاء تأثيراً كبيراً على الاقتصاد، وستشمل تداعياتها كيفية فرض الضرائب على الأميركيين، وتعامل البلاد تجارياً مع بقية دول العالم.
الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب يقدمان رؤى سياسية مختلفة تماماً، ستتحكم أيضاً بتدفق المهاجرين إلى سوق العمل، وتنوع مصادر الطاقة التي تغذي الصناعات.
اختلافاتهما ستؤثر أيضاً على الأسعار التي يدفعها المستهلكون للسلع اليومية وتكاليف الاقتراض التي تواجهها الأسر والشركات عند تسديد الديون