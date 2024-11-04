الدولار يتراجع في أولى جلسات أسبوع الانتخابات الأميركية مع تراجع التوقعات بفوز ترانب

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انخفض الدولار مع تراجع المستثمرين عن الرهانات على فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن أشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى عدم تقدمه بشكل واضح.
انخفض مؤشر الدولار بأكبر نسبة منذ حوالي ستة أسابيع، وتراجعت العملة الأميركية مقابل نظيراتها الرئيسية، مثل الين الياباني والدولار الأسترالي. كما ارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة.
جاءت هذه التحركات بعد أن أظهر استطلاع أجرته صحيفة "دي موين ريجيستر" تقدم المرشحة الديمقراطية بنسبة 47% في ولاية أيوا، التي فاز بها ترمب في جولاته الانتخابية السابقة