أقوى هجوم وأكبر انتصار.. البارسا يقود المشهد الأوروبي!

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يستمر نادي برشلونة في تقديم أداء استثنائي هذا الموسم، حيث يمتلك حاليًا أطول سلسلة انتصارات مستمرة في الدوريات الخمس الكبرى، بتحقيقه 6 انتصارات متتالية، تعكس هذه السلسلة نجاح الفريق واستقراره تحت قيادة المدرب هانسي فليك، مما يعزز من طموحاتهم في المنافسة على الألقاب.
لا يقتصر تألق البارسا على سلسلة الانتصارات فقط، بل يُعتبر الفريق أيضًا صاحب أقوى هجوم في الدوريات الخمس الكبرى، حيث سجل 50 هدفًا حتى الآن، كما يُعتبر برشلونة صاحب أكبر انتصار في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، بعد الفوز الساحق 7-0 في إحدى المباريات أمام نادي بلد الوليد، مما يُظهر قوته الهجومية المذهلة.
إضافةً إلى ذلك، يمتلك برشلونة أفضل تكتيك دفاع في الدوريات الخمس الكبرى، حيث تسبب في 88 حالة تسلل ضد خصومه حتى الآن، يعكس هذا الرقم قدرة الفريق على تنظيم دفاعه بشكل فعال