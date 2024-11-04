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بدء المرحلة الثانية من تصفيات بطولة الشهيد حسن بن جلال في مأرب

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص
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بدأت عصر يوم الأحد على ملعب مأرب الأولمبي فعاليات المرحلة الثانية من تصفيات بطولة الشهيد حسن فرحان بن جلال، مدير دائرة التصنيع الحربي، للفرق في لعبة كرة القدم.

وتشهد هذه المرحلة من البطولة، التي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بمديرية المدينة برعاية شركة النفط اليمنية والمجلس المحلي، مشاركة 15 فريقًا قادمًا من المرحلة الأولى، تم توزيعهم على خمس مجموعات، حيث سيتأهل فريق واحد من كل مجموعة إلى التصفيات النهائية للبطولة التي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي حفل الافتتاح، أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام مديرية المدينة محمد صالح على أهمية هذه الأنشطة الرياضية التي تُساهم في تطوير مهارات الشباب وتعزيز صحتهم البدنية والعقلية.

كما أشار المسؤولان إلى أن تسمية البطولة باسم الشهيد حسن فرحان يعد تعبيرًا عن التقدير للتضحيات التي قدمها دفاعًا عن الوطن وحرية الجمهورية، وكذلك لمشاركته الفاعلة في مجال التصنيع الحربي ومعاركه الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

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