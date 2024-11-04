مركز الملك سلمان يساهم بـ43 ألف خدمة علاجية لاستعادة البصر في مأرب

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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قدّم المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون في مأرب، والذي يشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 43,682 خدمة علاجية مجانية لمرضى العيون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شملت النازحين والمقيمين واللاجئين الأفارقة والزوار من المحافظات اليمنية الأخرى. كما استقبلت العيادات الخارجية نحو 10,766 حالة جديدة.

وكشفت إحصاءات المستشفى للربع الرابع من المرحلة الرابعة من التشغيل (أغسطس - أكتوبر 2024) أنه تم إجراء 1,488 عملية جراحية متنوعة مجانية تهدف لاستعادة البصر. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 19,119 وحدة علاجية من الأدوية المجانية، و6,537 نظارة طبية وشمسية.

وأشار التقرير إلى أن المختبر قام بتقديم 3,252 خدمة فحص مخبري مجاني لمرضى العيون، فيما استفاد 2,520 مريضًا من خدمات الأجهزة التشخيصية الأخرى. في تصريح له لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح مدير المستشفى، أحمد العمري، أن كافة خدمات المستشفى متاحة مجانًا منذ افتتاحه، بدءًا من التسجيل والمعاينة في العيادات الخارجية وصولاً إلى إجراء العمليات الجراحية وتوزيع الأدوية والنظارات.

وهذا يأتي بتمويل كامل من مركز الملك سلمان، بهدف دعم جهود مكافحة العمى وتقليل الأمراض البصرية.

وأكد العمري على الدور الإيجابي الذي تلعبه خدمات المستشفى في تخفيف معاناة مرضى العيون وفاقدي البصر في المحافظة، سواء من النازحين أو المجتمع المضيف.