الرئيس العليمي يهاتف طارق صالح للإطمئنان على صحته عقب تعرضه لهذا الامر

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قالت وكالة سبأ الحكومية قبل قليل بأن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجرى مساء اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً بعضو المجلس طارق صالح للاطمئنان على سلامته عقب تعرضه لحادث مروري في طريق عودته إلى مدينة المخا من زيارة ميدانية تفقدية لمدينة الخوخة في محافظة الحديدة.
وخلال الاتصال هنأ الرئيس عضو مجلس القيادة الرئاسي بسلامته، متمنيا له دوام الصحة، والعافية، والتوفيق في مهامه الوطنية ضمن جهود استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية العميلة للنظام الايراني.
وفي وقت سابق من مساء الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م افادت مصادر صحفية بنجاه طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي من حادث مروري في طريق (الخوخة - المخا) بالساحل الغربي .
ونقل مراسل وكالة “شينخوا” الصينية في اليمن، الصحفي “فارس الحميري”، عن مصادر قولها، إن “طارق صالح تعرض لحادث مروري في طريق (الخوخة - المخا)، أثناء عودته من فعالية افتتاح مركز الغسيل الكلوي ومن اللقاء الموسع للقيادات العسكرية والمدنية الذي عقد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وأوضحت المصادر بان عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح اُصيب بجرح بسيط ورضوض؛ نقل على إثرها إلى المستشفى، وبعد تلقي الإسعافات غادر المستشفى.. مشيرةً إلى أن الحادث وقع إثر اصطدام شاحنة صغيرة (دينه) بمركبة كان يستقلها العميد صالح، ونتج عنه أيضا سقوط عدة مصابين بما في ذلك سائق المركبة المدنية وعائلته التي كانت برفقته.