قيادي حوثي يتحدث عن طبخة دولية بمشاركة مصر ستنضج قريباً للإطاحة بمشروع الولاية :المعادلة ستتغير بعد الانتخابات الأمريكية

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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قال القيادي المنشق عن جماعة، الحوثي الارهابية علي البخيتي، والذي يقيم حاليا خارج اليمن بان مليشيات الحوثي اصبحت اليوم هي في اضعف أوقاتها .. ملمحا إلى وجود تحرك دولي جاد واصفاً إياها بطبخة على نار هادئة ستنضج قريبًا للقضاء على مشروع الولاية الحوثية.

واوضح القيادي المنشق في منشور على حسابه على منصه اكس رصده محرر "مأرب برس" بأن " المعادلة ستتغير بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وان العالم لن يقبل إستمرار قرصنة مليشيات الحوثي في البحرين العربي والأحمر".



وتابع :الحوثيون في أضعف أوقاتهم، لا تصدقوا تهديداتهم، فمن يكثر التهديد تقل أفعاله أو تكون غير مجدية، رأينا إيران وحزب الله مؤخرًا، كيف انكشفوا وسقط ردعهم، والنواح والعويل والدمار يملأ لبنان.



واضاف :الأمور تطبخ بهدوء، وستنضج قريبًا، وسيطاح بهم حتمًا، فقد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، وبغباء شديد، وهذا الغباء هو الذي سيقضي على مشروع "الولاية".



واختتم منشورة بالقول :وأقول لكم سر: مصر ستكون رأس حربة في الحرب القادمة، فهي أكثر من دفع ثمن لمغامرات الحوثي في البحر الأحمر، وقد صبرت بما فيه الكفاية، حتى شكل الحوثي خطر وجودي عليها، فقناة السويس تعد أهم ركائز الاقتصاد المصري والمورد الرئيس للعملة الصعبة، ويمكن للجميع -بما فيهم غالبية اليمنيين- تفهم تدخلها عسكريًا هذه المرة، هذا إن لم يرحبوا به.

وكان القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي هو المتحدث الرسمي باسم الحوثيين خلال مؤتمر الحوار الوطني بين مارس 2013 ويناير2014.