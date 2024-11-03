رسالة من صلاح “تصدم” جماهير ليفربول

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار النجم المصري محمد صلاح جدلاً واسعاً بين جماهير نادي ليفربول بعد نشره رسالة غامضة تحمل تلميحات قد توحي باحتمالية رحيله عن النادي.

وتزايدت التكهنات حول مستقبل اللاعب مع اقتراب نهاية عقده الحالي مع “الريدز” نهاية الموسم الجاري، حيث ستتيح له القوانين بدء التفاوض مع أندية أخرى اعتباراً من يناير المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المفاوضات بين صلاح وإدارة ليفربول حول تجديد العقد لم تحرز تقدماً ملموساً حتى الآن، ما يعزز الشائعات حول احتمالية مغادرته.



وكان صلاح قد سجل هدفاً في المباراة الأخيرة التي جمعت ليفربول بخصمه برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساهماً في فوز فريقه بنتيجة 2-1 واستعادة صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وجاءت الرسالة التي نشرها صلاح مساء الأحد لتثير المزيد من التساؤلات حول مصيره، حيث كتب: “قمة ترتيب الدوري الإنجليزي هي المكان الذي يستحقه هذا النادي”. وأكمل: “جميع الفرق تسعى للفوز، لكن في النهاية لا يوجد سوى بطل واحد، وهذا ما نسعى لتحقيقه”.



وأضاف اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً: “أشكركم على دعمكم لي بالأمس. بغض النظر عن أي شيء، لن أنسى أبداً شعور تسجيل الأهداف في أنفيلد”.