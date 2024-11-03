مساعد جهاد.. تقرير مجلس الأمن يكشف عن مهمة عسكرية لقيادي بارز في الحرس الثوري بـ صنعاء

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سلط فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقريره الأخير، على دور القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلائي كحاكم عسكري لمليشيا الحوثي في اليمن.
وركز التقرير على الدور المهيمن للقيادي الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني شهلائي في هيكل القيادة والتحكم للحوثيين، مشيراً إلى أن دور شهلائي الذي يعمل تحت مسمى "مساعد جهاد" يتمثل في تقديم التعليمات والتوجيهات لزعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي في الأنشطة الاستراتيجية والعسكرية والجهادية، حسب وصفه.
وأكد التقرير أن شهلائي، يتولى أيضا الإشراف على القوات الجوية "القذائف والمسيرات" والقوات البحرية وجميع المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إلى جانب توليه جانب التعبئة والخدمات اللوجستية للمليشيا.