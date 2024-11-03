طارق صالح خلال اللقاء الموسع للقيادات العسكرية بالحديدة: المشروع الوطني هو الضامن لاستعادة الدولة وهزيمة إيران والبندقية هي من ستعيد الدولة

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، أن المشروع الوطني الواحد هو الضامن الحقيقي لاستعادة الدولة وهزيمة مليشيا الحوثي الارهابية ومشروعها الإيراني، من خلال النضال الموحد الذي تنصهر فيه كل القوى والتيارات وتتفق على هدف استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب.

جاء ذلك في اللقاء الموسع للقيادات العسكرية والمدنية الذي عقد اليوم، بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، تحت شعار"الحديدة.. مفتتح السلام وبوابة النصر".

وأشاد طارق صالح، بالدعم الشعبي الكبير الذي حظيت وتحظى به القوات المشتركة في الساحل الغربي.. مؤكدًا أن هذا الالتفاف العريض للحاضنة الشعبية يعكس وعيًا وطنيًا وثقة عالية لدى أبناء المنطقة بهذه القوات وبدورها المحوري في معركة استعادة الدولة وهزيمة المشروع الإيراني.. مجددا التأكيد على هدف استعادة الدولة.

كما شدد على ضرورة وقوف الجميع خلف المقاتل المرابط في متارس العزة والكرامة على امتداد جبهات الوطن .. مضيفا "بندقية التحرير هي من ستعيد الوطن المسلوب الذي دمره المشروع الإيراني" .. مؤكدًا أن الغاية الوطنية تقتضي العمل على بناء جيش واحد يحمي اليمنيين ووطنهم دون أي تمييز، وأن المليشيات والعصابات الطائفية لا تبني دولة بل تمزقها .. مشيرًا إلى ما يسمى مشروع "وحدة الساحات الإيراني" الذي سلطته إيران لتمزيق الساحة العربية؛ خدمة لأجندتها التوسعية.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، التحذير من الخطر الذي تشكله مليشيا الحوثي الإرهابية على مستقبل اليمن، وهي تستدعي الأطماع الأجنبية لتهديد الوطن وتدمير بنيته التحتية .. لافتًا إلى أن عصابات إيران لم تقدم شيئًا لفلسطين كما تدّعي، بل جعلت المواطن الفلسطيني ضحية للصهيونية الغاشمة التي ترتكب المذابح الوحشية في فلسطين، والآن في لبنان.

وتابع: "يجب أن نستعيد دولتنا".. مؤكدًا أن المقاومة الوطنية كانت، ولا تزال وستبقى إلى جانب أبناء تهامة، وأن تحرير تهامة سيكون مقدمة لاستعادة صنعاء وتحرير كل شبر في أرجاء الوطن الذي يلوثه المشروع الإيراني.. مؤكدا أن اليد ممدودة للسلام الذي يحقق هدف استعادة الدولة .. مجددًا التأكيد على التزام المقاومة الوطنية بالعمل على مسار التنمية إلى جانب دورها العسكري كقوة وطنية تحارب المد الصفوي في اليمن.

وأشار إلى حزمة الإنجازات التي تحققت للساحل الغربي على كافة المستويات.. مؤكدًا أن مستشفى الشيخ محمد بن زايد في الخوخة سيُفتتح قريبًا .. معلنا عن مبادرة تقدم بها نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في مشاريع الطاقة في الحديدة.. مؤكدًا أن هذه المبادرة قضت برفع كفاءة محطتي الطاقة الشمسية إلى 10 ميجا وات لكل محطة بدلًا من 5 ميجا وات، حيث ستُنشأ المحطات في مديريتي حيس والخوخة، وسيتم تسليم مواقع المشروعين للجهات المنفذة في الأيام القليلة القادمة.

ودعا طارق صالح، إلى تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ مشروع جامعة الحديدة.. مثمنًا جهود السلطة المحلية في مسار التنمية .. مشيدًا بدور الخلية الإنسانية في معالجة كارثة السيول.. مشيرًا إلى أن المجمعات التربوية لبنة في تأسيس الوعي الذي تلعب الأسرة فيه دورًا محوريًا.. مشددًا على أهمية الدور الإشرافي لمكاتب الأوقاف على الخطاب الديني ليكون خطابًا متسامحًا وساميًا.

من جانبه رحب محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، بعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح .. مثمنًا جهوده والدعم السخي من قِبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، جراء الحرب المفروضة من قِبل مليشيا الحوثي الإيرانية .. مؤكدا أهمية انعقاد هذا اللقاء الموسع .. مجددًا التأكيد على التفاف أبناء تهامة حول القوات المشتركة في الساحل الغربي.