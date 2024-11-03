شاب يمني يلفظ أنفاسه الأخيرة في رحلة الهجرة إلى أوروبا

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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حاول ان يفر بطموحه وآماله نحو بلاد الغرب هربا من الحرب وسوء الأوضاع، لكن حضه العاثر انهى كل طموحاته.

حيث توفي شاب يمني أثناء محاولته الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في ظل تردي الأوضاع المعيشية في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.

وقالت مصادر متطابقة، إن شابا يمنيا توفي في الحدود البيلاروسية أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا.

وبحسب المصادر، فإن الشاب يدعى "محمد عادل السعدي".

وبين الفينة والأخرى، تتكرر حوادث مماثلة لوفاة الشاب السعيدي، حيث توفي العشرات من اليمنيين خلال الأشهر والسنوات الماضية في رحلة محفوفة بالمخاطر في طريق الهجرة لدول الإتحاد الأوروبي