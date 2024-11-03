شركة الغاز تطلق عملية سحب وصيانة لـ 160 ألف أسطوانة تالفة من الأسواق اليمنية

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أعلنت الشركة اليمنية للغاز، إطلاق المرحلة الثانية من عملية استبدال وسحب الاسطوانات التالفة من الأسواق اليمنية واستبدالها باسطوانات جديدة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط، في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بفحص وفرز وصيانة اسطوانات الغاز المنزلي والصمامات وتطبيق اجراءات الأمن والسلامة والتي نظمتها الشركة بمدينة مأرب.
وأكد بن وهيط، أن المرحلة الثانية تتضمن إطلاق عملية سحب واستبدال 60 ألف أسطوانة تالفة من السوق واستبدالها، إلى جانب صيانة صمامات 100 ألف أسطوانة أخرى بصمامات إيطالية ذات مواصفات وجودة عالية