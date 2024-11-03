فيضانات اسبانيا تقتل أكثر من 200 شخصاً

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ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق إسبانيا إلى 211 شخصا.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء السبت، نشر 10 آلاف جندي وشرطي إضافي في منطقة فالنسيا.
وتم تسجيل كل القتلى تقريبا في منطقة فالنسيا الشرقية حيث يتم العمل على إزالة الركام والأوحال بحثا عن الجثث.