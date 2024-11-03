جيوبنا تبرأ إلى الله.. صندوق للنهب واللصوصية انشأته مليشيا الحوثي باسم '' دعم المعلم''

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أكد نادي المعلمين اليمنيين، أن الأموال التي تجبيها مليشيا الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم "صندوق دعم المعلم"، لا يستفيد منها المعلمين المنقطعة رواتبهم منذ ثمان سنوات.
وقال النادي في بيان على منصة إكس، إن تلك الأموال التي تدّعي المليشيا أنها تصرفها للمعلم "لا يستفيد منها سوى لصوص السلطة" في إشارة إلى قيادات المليشيا.
وخاطب النادي في بيانه الحوثي قائلاً: "قطعك رواتب التربويين جريمة كبرى، وأجرم من الجريمة استغلال المواطن، والشعب، تحت مسمى دعم صندوق المعلم الذي لايصل منه إليهم سوى ظلمك، وجورك واتهاماتك الباطلة لهم بالعمالة والخيانة، والارتزاق، والعمل لصالح أجندة خارجية".
وطالب النادي المواطنين رفض دفع أي مبلغ مالي يضاف إلى فواتير الكهرباء والضرائب وغيرها باسم المعلم، بشكل قاطع، مؤكداً: "جيوبنا تبرأ إلى الله من تلك الأموال التي لا يستفيد منها سوى لصوص السلطة".
وخلال السنوات الماضية، أنشأت مليشيا الحوثي صندوق للجبايات باسم "دعم المعلم" وتجني منه المليارات التي يدفعها المواطن بشكل إجباري ضمن فواتير شركات الاتصالات والكهرباء ومؤسسات أخرى، دون أن يستفيد منها المعلم شيئاً.