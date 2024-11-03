صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي ومان سيتي يتلقى أول هزيمة

الرئيس العليمي يهاتف طارق صالح للإطمئنان على صحته عقب تعرضه لهذا الامر قيادي حوثي يتحدث عن طبخة دولية بمشاركة مصر ستنضج قريباً للإطاحة بمشروع الولاية :المعادلة ستتغير بعد الانتخابات الأمريكية رسالة من صلاح “تصدم” جماهير ليفربول الرئيس العليمي يصل مصر بدعوة من نظيره عبدالفتاح السيسي.. ما لمهمة؟ قائد عسكري أمريكي رفيع يتحدث عن مايجب على واشنطن فعله لوقف هجمات الحوثي على السفن التجارية مساعد جهاد.. تقرير مجلس الأمن يكشف عن مهمة عسكرية لقيادي بارز في الحرس الثوري بـ صنعاء مجلس القيادة يعلن تحمّله مسؤولية معالجة الوضع الاقتصادي ويناقش تقلبات اسعار الصرف طارق صالح خلال اللقاء الموسع للقيادات العسكرية بالحديدة: المشروع الوطني هو الضامن لاستعادة الدولة وهزيمة إيران والبندقية هي من ستعيد الدولة شاب يمني يلفظ أنفاسه الأخيرة في رحلة الهجرة إلى أوروبا واشنطن بوست: دول عربية تقاوم توسلات واشنطن وترفض الضغوط الأميركية لإدانة الحوثيين؟
استعاد ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه، على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.
وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدف عن طريق لاعبه التركي فيردي كاديجولو في الدقيقة (14)، لكن ليفربول أدرك التعادل في الشوط الثاني عن طريق الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة (69)، قبل أن يحرز المصري محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة (72).
واستفاد ليفربول من خسارة منافسه مانشستر سيتي، حامل اللقب، ضمن الجولة ذاتها ليستعيد صدارة جدول ترتيب المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى (25) نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي. في المقابل توقف رصيد برايتون عند (16) نقطة في المركز السابع.
وفي مباراة أخرى، ألحق بورنموث أول هزيمة هذا الموسم بضيفه مانشستر سيتي بعد أن تغلب عليه بنتيجة (2 - 1)، ليرفع بورنموث رصيده إلى (15) نقطة في المركز الثامن، بينما تراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني وفي رصيد (23) نقطة.
وفي باقي مباريات الجولة، تغلب نوتينغهام فورست على وست هام يونايتد بثلاثية دون مقابل، ليرفع رصيد إلى (19) نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد وست هام عند (11) نقطة في المركز الرابع عشر.
كما حقق ساوثهامبتون أول فوز له بالدوري هذا الموسم على حساب إيفرتون بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى (4) نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بينما توقف رصيد إيفرتون عند (9) نقاط في المركز السادس عشر.