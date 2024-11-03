الجيش الأمريكي يعلن عن وصول أول قاذفات B-52 الاستراتيجية في الشرق الأوسط ويكشف عن مهامها

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 785

أفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) اليوم الأحد، بوصول قاذفات استراتيجية من طراز B-52 إلى منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الإعلان بعد تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على إرسال مدمرات، قاذفات، ومقاتلات إلى المنطقة.

حيث ذكر البنتاغون في بيان له، أن "وزير الدفاع أصدر أوامر بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي، وسرب من الطائرات المقاتلة، وطائرة ناقلة، بالإضافة إلى عدد من قاذفات B-52 من القوات الجوية الأمريكية.

" ومن المقرر أن تصل هذه القوات إلى المنطقة في الأشهر القليلة القادمة، مع استعداد مجموعة حاملة الطائرات الضاربة "يو إس إس أبراهام لينكولن" للمغادرة.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن وصول قاذفات B-52 Stratofortress من الجناح الخامس للقصف بقاعدة مينوت الجوية إلى منطقة مسؤوليتها.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية أمس، عن احتمالية أن تهاجم إيران إسرائيل في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "أكسيوس" أن الولايات المتحدة حذرت إيران من أنها لن تتمكن من منع إسرائيل من الرد في حال وقوع هجوم جديد.

وفي وقت سابق يوم السبت، هددت إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أن هذا الرد سيكون أكبر من عملية "الوعد الصادق" التي نفذتها إيران في الأول من أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية مع دعم قوى المقاومة.

وأكد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن جميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتفقوا على الرد على إسرائيل، مشددًا على أن الرد الإيراني سيكون بالتعاون مع قوات المقاومة وبحجم أكبر من عملية "الوعد الصادق الثانية".

ومن جانبه، صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن تل أبيب وواشنطن ستتلقيا بالتأكيد ردًا على أفعالهما ضد إيران وجبهة المقاومة.