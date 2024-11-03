مصور يمني يفوز بمسابقة للتصوير شاركت فيها 120 دولة.. شاهد الثلاث الصور التي فاز بها

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فاز المصور اليمني علي السنيدار بالمركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي حول جودة الحياة في المدن للمصورين الشباب التي اقيمت في جمهورية مصر العربية، بمشاركة 120 دولة، نظمتها جهات دولية وعربية من ضمنها "الاسكوا" التابعة للأمم المتحدة وبرنامج جودة الحياة من المملكة العربية السعودية
السنيدار أعرب عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذي يسلط الضوء على اسم اليمن في الساحة الدولية، حيث قدّم ثلاث صور فازت جميعها بالمسابقة.
ويعد المصور علي السنيدار من أهم المصورين الصحفيين الشبان الذي يلتقط تفاصيل الحياة اليومية من وجوه وأمكنة في مدينة صنعاء التاريخية.