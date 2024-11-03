الطائرة الأضخم في أسطول اليمنية تعود للتحليق مجدداً

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، عودة طائرة AFB نوع ايرباص A320 إلى التحليق مجدداً، بعد توقف دام اكثر من شهرين نتيجة خلل فني في أحد محركاتها.

واوضحت الشركة، ان إعادة الطائرة إلى العمل تأتي ترجمة للجهود التي بذلتها قيادة وزارة النقل، والإشراف المباشر لقيادة شركة الخطوط الجوية، رغم الصعوبات التي تواجه الشركة في توريد قطع الغيار لاسيما المحركات مباشرة إلى عدن بسبب إرتفاع تكاليف التأمين.

وأكدت الشركة، ان عودة الطائرة الأضخم في أسطول اليمنية إلى التحليق مجدداً ستعزز استقرار نشاط الشركة وأداء واجبها على النحو المطلوب، لما من شأنه تخفيف الضغط على حركة النقل الجوي في مطارات المحافظات المحررة.