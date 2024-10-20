تفاصيل مقتل قائد لواء وإصابة ثلاثة ضباط إسرائيليين بتفجير في جباليا

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن جيش الاحتلال لإسرائيلي مقتل قائد اللواء 401، وإصابة ثلاثة ضباط آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، إثر تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار، خلال عملية الجيش في جباليا، شمال قطاع غزة، الأحد.

وقائد اللواء القتيل، هو القتيل الأعلى رُتبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء الاجتياح البريّ للقطاع، وتوازي رتبته قتيلا آخر كان قد قُتل في الشجاعية. وقد قُتل قائد اللواء، الأحد، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه.



وذكرت إذاعة الجيش، أن تفجير عبوة ناسفة في جباليا، أدى إلى مقتل قائد اللواء 401، وإصابة قائد الكتيبة 52 باللواء 401 بجروح خطيرة، وإصابة ضابطين بجروح طفيفة إلى متوسطة.

وكشف التحقيق الأوليّ للجيش، أن العبوة الناسفة، تمّ تفعيلها بواسطة "سلك تشغيل، عبارة عن نوع من الكابلات التي بمجرد أن تدوس عليه أو تسحبه، يتم التفعيل".

وأشارت إلى أن قائد اللواء القتيل، "وصل برفقية ضباط آخرين، مع دبابتين إلى نقطة داخل جباليا، حيث قاموا بمراقبة منطقة القتال".

وأضافت أن قائد اللواء والضباط الآخرين، كانوا على بُعد نحو 20 مترا من الدبابات التي خرجو منها، "وأثناء تحركهم إلى نقطة المراقبة، وتوقفهم هناك، تم تفعيل العبوة".

ونتيجة للانفجار، قُتل قائد اللواء 401، وتمّ إقرار وفاته على الفور، فيما أصيب الضباط الثلاثة الآخرون بجروح خطيرة ومتوسطة وظفيفة، ليُنقلوا بعد ذلك إلى المشافي.

ولقي مقتل قائد اللواء، صدى واسعا في إسرائيل، نظرا لرتبته العسكرية، وسارع وزير الجيش، يوآف غالانت، إلى التعقيب على مقتله، مؤكدا بالقول: "نحن ملتزمون بمواصلة مهامنا، حتى نحقق أهدافنا".