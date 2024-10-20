وزير حوثي: استعداد أمريكي لغزو الحديدة

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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افاد وزير الخارجية في حكومة المليشيات الحوثية الانقلابية الغير معترف بها دولياً المدعو "جمال عامر" اليوم الاحد بحصول جماعته على تسريبات أمريكية متعمده تفيد بعزم واشنطن على تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى انتزاع ماتبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته بمحافظة الحديدة.



واوضح القيادي الحوثي عامر في تغريدة له على حسابه على منصة إكس رصدها محرر "مأرب برس"بأن :الادارة الامريكية بدأت تطلق تسريبات بغزو الحديدة وكل ذلك دعما للكيان وإرغام القيادة على وقف مساندة غزة ولو تهورت فأن جحيم".

قائلًا :تجهد الادارة الامريكية من رأسها الى سافلها بالسعي الى الكيد ولكل ما يؤذي صنعاء وحين رد الله كيدها بدأت تطلق تسريبات بغزو الحديدة وكل ذلك دعما للكيان وإرغام القيادة على وقف مساندة غزة ولو تهورت فأن جحيم فيتنام سيكون مجرد نزهة

فالاحرار لايركعون والنظام الامريكي ليس الحاكم بأمر الله".