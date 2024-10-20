الناشطة صفاء عقبة تكشف تفاصيل استدعاء 3 موظفات للتحقيق من قبل المخابرات الحوثية في صنعاء

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_خاص

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قالت الناشطة صفاء عقبة أن المليشيات الحوثية أقدمت الًيَوُمًِ باستدعاء ثلاث موظفات للتحقيق الانفرادي معهن في مقيل للقات، متهمة إياهن بالاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وفي تفاصيل مذكرة الشكوى، أشارت الناشطة صفاء عقبة، نائبة مدير دائرة المقاييس والمصوغات في هيئة المواصفات والمقاييس بصنعاء، إلى أن ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات طلب من كل من عقبة وزميلتيها إلهام الصريمي وسعاد جازم الحضور للتحقيق.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت عقبة أنه بعد وصولهم، تم إغلاق الباب عليهم من قبل مدير مكتب المدير في المقيل، وذلك بإغلاقه من الخارج بالمفتاح.

وتابعت قائلة: "تفاجأت برجلين لا أعرفهما ولا سبق لي الالتقاء بهما. عندما سألتهم عن هويتهم، قالوا لي إنهم من الأمن والمخابرات، ثم بدأ التحقيق، حيث أكدت لهم أنني أريد الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وأُجبرت على التوقيع على تعهد خطي".

كما أشارت عقبة إلى أنهم اتصلوا بمدير مكتب المدير العام ليحضر شخصاً ثانياً خلال التحقيق.

وطالبت عقبة وزميلاتها بالحصول على الاعتذار والتعويض عن الإهانة التي تعرضن لها على يد المليشيات الحوثية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين قد استهدفوا في الآونة الأخيرة العشرات من المواطنين تحت ذريعة الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، بما في ذلك النساء والأطفال.

ويعكس هذا الحدث استمرار القمع والاضطهاد الذي يمارسه الحوثيون تجاه أي شكل من أشكال التعبير الوطني أو المحتفى به.