الناشطة صفاء عقبة تكشف تفاصيل استدعاء 3 موظفات للتحقيق من قبل المخابرات الحوثية في صنعاء شبكة الإنذار المبكر: مليشيا الحوثي تسعى لزيادة إيراداتها وتجديد احتياطيات النقد المستنزفة حزب الله يقوم بتهريب نعيم قاسم الى إيران مأرب: ندوة للمركز القومي للدراسات الاستراتيجية بعنوان "اللاجئون الأفارقة بين القيم الإنسانية والمخاطر الأمنية" بسبب منشور وهمي:حكم بالسجن 10سنوات لنائب رئيس حركة النهضة انتصارات جديدة للجيش السوداني وأحد كبار قيادات الدعم السريع يعلن تسليم نفسه وقواته وآلياته العسكرية للجيش أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم الرئيس يعقد اجتماعاً طارئاً في عدن 11 محافظة في اليمن يتوقع أن تشهد امطاراً غزيرة الأحمر اليمني يطير الى فيتنام.. مأرب برس بنشر جدول مباريات منتخب الناشئين في التصفيات الآسيوية
قالت الناشطة صفاء عقبة أن المليشيات الحوثية أقدمت الًيَوُمًِ باستدعاء ثلاث موظفات للتحقيق الانفرادي معهن في مقيل للقات، متهمة إياهن بالاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وفي تفاصيل مذكرة الشكوى، أشارت الناشطة صفاء عقبة، نائبة مدير دائرة المقاييس والمصوغات في هيئة المواصفات والمقاييس بصنعاء، إلى أن ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات طلب من كل من عقبة وزميلتيها إلهام الصريمي وسعاد جازم الحضور للتحقيق.
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت عقبة أنه بعد وصولهم، تم إغلاق الباب عليهم من قبل مدير مكتب المدير في المقيل، وذلك بإغلاقه من الخارج بالمفتاح.
وتابعت قائلة: "تفاجأت برجلين لا أعرفهما ولا سبق لي الالتقاء بهما. عندما سألتهم عن هويتهم، قالوا لي إنهم من الأمن والمخابرات، ثم بدأ التحقيق، حيث أكدت لهم أنني أريد الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وأُجبرت على التوقيع على تعهد خطي".
كما أشارت عقبة إلى أنهم اتصلوا بمدير مكتب المدير العام ليحضر شخصاً ثانياً خلال التحقيق.
وطالبت عقبة وزميلاتها بالحصول على الاعتذار والتعويض عن الإهانة التي تعرضن لها على يد المليشيات الحوثية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين قد استهدفوا في الآونة الأخيرة العشرات من المواطنين تحت ذريعة الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، بما في ذلك النساء والأطفال.
ويعكس هذا الحدث استمرار القمع والاضطهاد الذي يمارسه الحوثيون تجاه أي شكل من أشكال التعبير الوطني أو المحتفى به.