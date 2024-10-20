انتصارات جديدة للجيش السوداني وأحد كبار قيادات الدعم السريع يعلن تسليم نفسه وقواته وآلياته العسكرية للجيش

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - الجزيرة نت

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كشفت مصادر صحفية سودانية أن أبو عاقلة محمد أحمد كيكل أحد أبرز قادة الدعم السريع بولاية الجزيرة سلم نفسه مع قواته وآلياته لقائد منطقة البطانة في الجيش السوداني العميد الركن أحمد شاع الدين.

وأكد مصدر عسكري ميداني في الجيش السوداني انضمام اللواء كيكل للجيش السوداني في مناطق العمليات شرقي ولاية الجزيرة مشيرا لتوصل الجيش معه لتفاهمات معه، وأكد أن كيكل سيواصل القتال بجانب الجيش السوداني. في حين نشرت حسابات مؤيدة للجيش السوداني صورا للقائد المنشق بين قوات الجيش السوداني وسط أجواء احتفائية.

من جانبه، قال مصدر مطلع في قوات الدعم السريع للجزيرة إن قائد الفرقة الخامسة بقواته اللواء أبو عاقلة كيكل انشق واستسلم للجيش السوداني.

وأضاف المصدر أن الخطوة لم تكن مفاجئة لهم.

وكان كيكل -الذي يقود قوات "درع السودان"- قد أعلن في مطلع أغسطس/آب العام الماضي تأييده وانحيازه لقوات الدعم السريع التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني، منذ منتصف أبريل/نيسان العام الماضي.

وأعلن كيكل في فيديو مصور حينها مناصرة الدعم السريع "لنصرة الهامش ومحاربة فلول النظام السابق" كما قال، وهو ما أثار تساؤلات عن حجم قوته وإمكاناتها وإسهامها في ترجيح كفة "الدعم السريع" على الأرض.

وكان الظهور الأول لقائد "درع السودان" في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، حين نظّم عرضا عسكريا لقواته بمنطقة "الجبال الغُر" في "سهل البطانة" (وسط السودان).

وعرضت "درع السودان" وقتها قوة قدّرتها بـ35 ألف جندي، وقالت إن لديها آلاف المؤيدين في العديد من مناطق السودان، لكن قادتها الذين ظهروا وقتها بالزي العسكري أعلنوا أنهم ليسوا في حالة عداء مع أحد.