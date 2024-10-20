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أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني

الأحد - 20/10/2024

صنعاء

شراء = 532 ريال  

بيع = 538 ريال  

عدن

شراء = 1992 ريال 

بيع = 2004 ريال 

 

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني

صنعاء

شراء = 139.50 ريال   

بيع = 141 ريال  

عدن

شراء = 523 ريال 

بيع = 524 ريال

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