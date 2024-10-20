أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم

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أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني
الأحد - 20/10/2024
صنعاء
شراء = 532 ريال
بيع = 538 ريال
عدن
شراء = 1992 ريال
بيع = 2004 ريال
أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني
صنعاء
شراء = 139.50 ريال
بيع = 141 ريال
عدن
شراء = 523 ريال
بيع = 524 ريال