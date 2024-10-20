الرئيس يعقد اجتماعاً طارئاً في عدن

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عقد الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاحد، بالعاصمة عدن اجتماعاً طارئاً باللجنة الامنية العليا، وذلك في اطار جهود المجلس لتعزيز الامن والاستقرار، وتيسير جهود الحكومة، والبنك المركزي في ادارة الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والمالية.

وضم الاجتماع، وزير الدفاع رئيس اللجنة الامنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، واعضاء اللجنة وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ورئيس جهاز الامن القومي اللواء احمد المصعبي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن احمد اليافعي، ووكيل جهاز الامن السياسي اللواء نور الدين اليامي، والعميد الركن عبدالحكيم شايف مقرر اللجنة الامنية العليا، وذلك بحضور وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد لملس، ونائب رئيس مجلس ادارة البنك المركزي اليمني الدكتور محمد عمر باناجه، ومدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي.

وقالت وكالة سبا ان الاجتماع ناقش، عددا من الملفات، والموضوعات الامنية والعسكرية، وجهود تعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، و الاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات المليشيات الحوثية الارهابية، والتنظيمات المتخادمة معها.

واطلع الاجتماع من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الاجهزة المعنية الى تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والاجراءات المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.

وركز الاجتماع، على دور اللجنة الامنية العليا في تعزيز واسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من ادارة السياسة النقدية، وتنفيذ اجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، و الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، بنجاحات القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية والامنية في مكافحة الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ودورها المحوري بتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، و المحافظات المحررة.

وشدد الرئيس، على دور اللجنة الامنية العليا في تحسين اتخاذ القرار الامني والعسكري، والاستجابة السريعة للمتغيرات، و ردع المخططات الارهابية، ومكافحة تهريب الاموال، و الاسلحة، والمواد المخدرة.