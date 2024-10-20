11 محافظة في اليمن يتوقع أن تشهد امطاراً غزيرة

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توقعت الأرصاد اليمنية اليوم الاحد هطول أمطاراً غزيرة، في عدة محافظات خلال الساعات القادمة.
وشهدت صنعاء ظهر اليوم زخات مطر في اماكن متفرقة.
وتوقع الارصاد هطول الأمطار غرب صعدة- حجة - الحديدة -المحويت-غرب صنعاء-ريمة -ذمار-اب- تعز- الضالع- شبوة.
ودعا الأرصاد المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.