الأحمر اليمني يطير الى فيتنام.. مأرب برس بنشر جدول مباريات منتخب الناشئين في التصفيات الآسيوية

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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غادرت مساء امس السبت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين مقر إقامتها في العاصمة العمانية مسقط متجهة إلى فيتنام المستضيفة للمجموعة التاسعة في تصفيات بطولة آسيا وتضم اليمن وفيتنام وميانمار وقيرغيزستان خلال الفترة من 19 أكتوبر الجاري وحتى الـ 27 من نفس الشهر..

وكان منتخبنا قد أقام معسكرا خارجي في مسقط بقيادة جهازه الفني المدرب الوطني الكابتن سامر فضل ومساعده الكابتن علي النونو ومدرب اللياقة البدنية الكابتن وليد النزيلي ومدرب الحراس الكابتن محمد درهم .. تخلله إجراء مباراة ودية أمام نظيره العماني انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحول نجاح المعسكر الخارجي من عدمه أكد الكابتن عبدالله الثرياء مدير المنتخب ، بأن المعسكر الخارجي سار بشكل إيجابي وهناك ارتياح كبير من الجهازين الإداري والفني للمعسكر..

فيما أوضح مدرب المنتخب الكابتن سامر ، أن المعسكر سار وفق ما خطط له .. وعبر عن ارتياحه من التزام اللاعبين وتنفيذهم لكل ما يطلب منهم ..مبدياً تفاؤله الكبير بجاهزية المنتخب وانسجامه لتصدر مجموعته والتأهل للنهائيات الآسيوية بإذن الله.

وتضم البعثة بأجهزتها الإدارية والفنية واللاعبين كالتالي:

1- سمير سعد صالح الخلقي - رئيس البعثة

2- فؤاد محمد قاسم البرطي - نائب رئيس البعثة

3- عبدالله أحمد حسين الثريا - مدير المنتخب

4- عبدالرقيب مهيوب مقبل نصر - إداري المنتخب

5- مصطفى محمد عبدالله السهلي - عضو البعثة

6- محمد علي الشومي - مرافق إعلامي

7- سامر محمد فضل صالح - مدرب المنتخب

8- علي محمد محمد النونو - مساعد مدرب

9- وليد صالح عبده النزيلي - مدرب اللياقة

10- محمد درهم علي سعيد - مدرب حراس

11- د. نجيب سالم سعيد سويدان - طبيب

12- عبدالسلام قائد محمد الأصبحي - علاج طبيعي

13- أنس أنيس محمد سعيد الحكيمي - لاعب

14- عمر أنور أحمد قاسم عطوي - لاعب

15- أيمن محمد علي عبدالرب - لاعب

16- عبدالله أحمد ردمان سعيد - لاعب

17- عصام عبيد صالح السقاف - لاعب

18- كريم حمدي كريم عبداللطيف - لاعب

19- مدين محمد أحمد الورد - لاعب

20- أحمد عبدالله سالم أحمد مهيم - لاعب

21- أحمد عبده علي نعمان الجليدي - لاعب

22- أحمد طلال أحمد سيف سعيد - لاعب

23- أحمد ناصر فضل سالم شيخ - لاعب

24- علي ناصر أحمد محمد دليو - لاعب

25- عبدالرحمن جميل سعد السعواني - لاعب

26- يونس سالم الخضر شيخ - لاعب

27- محمد علي صالح عبدالله - لاعب

28- خالد جمال محسن محمد سويدان - لاعب

29- عبدالله محمد أحمد علي عبدالله - لاعب

30- أنس سالم الخضر شيخ الدوح - لاعب

31- وسام فؤاد عبدالله علي الأصبحي - لاعب

32- محسن حامد محسن البيضاني - لاعب

33- سيلان بشير محمد عبدالله سيلان - لاعب

34- أكرم إبراهيم أحمد إبراهيم كاذي - لاعب

35- محمد وهيب محمد محمود الجراش - لاعب