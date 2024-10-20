ثلاثية جديدة لميسي تقود إنتر ميامي لإنهاء الموسم برقم قياسي

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_وكالات

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سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثلاثية (هاتريك) للمرة الثانية هذا الأسبوع، وقاد فريقه إنتر ميامي لإنهاء الموسم العادي من الدوري الأميركي لكرة القدم في الصدارة برقم قياسي، بفوزه على ضيفه نيو إنغلاند ريفولوشون 6 - 2 في المرحلة 34 والأخيرة، السبت.

وكان ميسي قاد الأرجنتين المتوجة بمونديال قطر 2022، إلى فوز ساحق على بوليفيا بسداسية نظيفة الثلاثاء، سجل منها 3 أهداف، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ورفع إنتر ميامي رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة قياسية في 34 مباراة، بفارق نقطة عن الرقم السابق لفريق نيو إنغلاند بالذات الذي حققه عام 2021. وكان رجال الأرجنتيني خيراردو (تاتا) مارتينو مدرب إنتر ميامي، ضمنوا احتلال المركز الأول وإحراز لقب «درع المشجعين» قبل مرحلتين من النهاية. ودخل ميسي (37 عاماً) إلى أرض ملعب «تشايس ستاديوم» في فورت لودردايل، بفلوريدا، في الدقيقة 57 وسجل ثلاثيته في غضون 12 دقيقة، استهلها بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (78)، ثم بكرة إلى جانب الحارس (81)، قبل أن يختتم استعراضه بتسديدة من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء، عقب تمريرة استعراضية من المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز زميله السابق في برشلونة الإسباني (89).

وهي المرة السادسة التي يحقق فيها ميسي «الهاتريك» مرتين توالياً في مسيرته، والأولى منذ عام 2014. كما بات أفضل هداف في تاريخ إنتر ميامي مع 33 هدفاً، متجاوزاً زميله الإكوادوري ليوناردو كومبانا (32)، بعدما سبق لـ«البرغوث» الصغير أن حقق هذا الإنجاز مع برشلونة (672) والأرجنتين (112).

ورفع ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، رصيده إلى 20 هدفاً في 19 مباراة بالدوري المنتظم هذا الموسم، علماً بأنه غاب عن الملاعب لمدة شهرين، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في فوز «ألبيسيليتسي» بلقب مسابقة «كوبا أميركا» أمام كولومبيا (1 - 0 بعد التمديد).

وتحدث المدرب مارتينو عن مواطنه، قائلاً: «بعد إصابته الكبيرة، كان علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن تعافيه وإعادة اندماجه في الفريق، وكذلك المنتخب الوطني».

وتقدم نيو إنغلاند ريفولوشون بهدفي الأرجنتيني لوكا لانغوني (2)، والكولومبي ديلان بوريرو (34)، وعادل إنتر بفضل سواريز (40 و43)، الذي رفع رصيده إلى 20 هدفاً في 27 مباراة. ومنح بنجامان كريماشي التقدم لأصحاب الأرض في الشوط الثاني (58)، قبل أن يبدأ ميسي استعراضه ويحسم اللقاء لصالح فريقه.

ويواجه ميامي في الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» الفائز من ملحق المنطقة الشرقية، بين سي إف مونتريال وأتالانتا يونايتد. في المقابل، يلعب كولومبوس كرو الثاني وحامل اللقب، مع نيويورك في الدور الأول.

وفي المنطقة الغربية، احتل لوس أنجليس إف سي، بقيادة الفرنسيين الحارس هوغو لوريس، والمهاجم أوليفييه جيرو، المركز الأول بفوزه على سان خوسيه 3 - 1، بالتزامن مع خسارة لوس أنجليس غالاكسي أمام مضيفه هيوستن دينامو 1 - 2.

ويواجه لوس أنجليس الفائز من المباراة الفاصلة بين بورتلاند وفانكوفر في الدور الأول، بينما يلعب غالاكسي أمام ضيفه كولورادو رابيدز في الدور نفسه.