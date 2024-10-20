تفاصيل محاولة توغل إسرائيلية جديدة باتجاه بلدة الضهيرة الحدودية جنوب لبنان

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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شهدت بلدة الضهيرة الحدودية جنوبي لبنان، صباح الأحد، محاولة توغل إسرائيلية تزامنا مع قصف مدفعي على أطراف البلدة واشتباكات مع "عناصر المقاومة"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي "حاول التوغل في اتجاه بلدة الضهيرة (في قضاء صور بمحافظة الجنوب)، واندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومة في المنطقة".

وأوضحت أن التوغل "تزامن مع قصف مدفعي معاد مباشر على أطراف الضهيرة الحدودية وبلدة البستان" جنوب لبنان