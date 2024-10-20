مليشيات الحوثي تقر بمصرع ثلاثة من قياداتها وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إنجاز أمني جديد في منفذ شحن الحدودي مع عمان الجيش الأمريكي يعلن حصيلة عملياته ضد الحوثيين خلال أسبوع اتهامات حوثية صادمة للمعتقلين بتهمة الاحتفال بـ ثورة 26 سبتمبر .. مخطط غربي ينتهي بتصفية زعيمهم كما حصل للقذافي هيئة الإعلام العراقية تلغي ترخيص قناة MBC وتتهمها بانتهاك لوائح البث الإعلامي مجددا.. واشنطن تبيع الوهم لموظفي سفارتها المعتقلين لدى المليشيات المبعوث الأممي لليمن يدعو من واشنطن الى استئناف المفاوضات السياسية واستكمال خارطة الطريق الأممية من سراييفو.. انطلاق فعاليات مؤتمر العهد الديمقراطي العربي بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين العرب وجهوا طلباً فورياً للمليشيات.. وزراء دفاع مجموعة السبع يصدرون بيانا مشتركا بشأن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وسفينة جلاكسي ليدر الإدمان والتعري مالا يعرفه الآباء والأمهات عن تيك توك في اليمن والعالم
أقرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والمصنفة دولياً كجماعة إرهابية، بمقتل ثلاثة من عناصرها في معارك مع القوات الحكومية اليمنية.
كما هو معتاد، لم تحدد المليشيا المكان أو الزمان الدقيقين لمقتل هؤلاء العناصر، مكتفية بالإعلان عن تشييعهم في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن القتلى الثلاثة شاركوا في معارك ضد القوات الحكومية، وتم تشييع جثامينهم في مراسم رسمية، رغم عدم الإفصاح عن تفاصيل أكثر حول ظروف مقتلهم. وأشارت التقارير إلى أن القتلى ينتحلون رتبًا عسكرية، وهم:
1. وليد يحيى شوعي الحربي - ينتحل رتبة "ملازم أول".
2. شباب صالح راشد البورعي - ينتحل رتبة "ملازم ثانٍ".
3. حمود أحمد محمد الحمزي - ينتحل رتبة "مساعد". يُرجح أن هؤلاء العناصر لقوا حتفهم في اشتباكات مع القوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسط تصاعد مستمر للعمليات العسكرية في جبهات متعددة باليمن.
ومع ذلك، تواصل مليشيا الحوثي التكتم على التفاصيل الدقيقة بشأن خسائرها، في ظل استمرار المعارك التي تسببت في مقتل وإصابة الآلاف من الجانبين خلال السنوات الأخيرة.