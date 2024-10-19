الجيش الأمريكي يعلن حصيلة عملياته ضد الحوثيين خلال أسبوع اتهامات حوثية صادمة للمعتقلين بتهمة الاحتفال بـ ثورة 26 سبتمبر .. مخطط غربي ينتهي بتصفية زعيمهم كما حصل للقذافي هيئة الإعلام العراقية تلغي ترخيص قناة MBC وتتهمها بانتهاك لوائح البث الإعلامي مجددا.. واشنطن تبيع الوهم لموظفي سفارتها المعتقلين لدى المليشيات المبعوث الأممي لليمن يدعو من واشنطن الى استئناف المفاوضات السياسية واستكمال خارطة الطريق الأممية من سراييفو.. انطلاق فعاليات مؤتمر العهد الديمقراطي العربي بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين العرب وجهوا طلباً فورياً للمليشيات.. وزراء دفاع مجموعة السبع يصدرون بيانا مشتركا بشأن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وسفينة جلاكسي ليدر الإدمان والتعري مالا يعرفه الآباء والأمهات عن تيك توك في اليمن والعالم كويتي يتزوج من ثلاث مغربيّات .. فيديو خطة تل أبيب للاستمرار في خطة الإبادة قطع الإنترنت والاتصالات بشكل كامل عن شمال غزة
افادت مصادر مطلعة اليوم السبت باعتزام مليشيات الحوثي الانقلابية بمحاكمة عشرات المواطنين المختطفين لديها على خلفية احتفالهم بذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر.
واوضحت المصادر لـ"مأرب برس"بان قيادات حوثية رفيعة في جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الانقلابية شددت خلال اجتماعا موسعا عقدته خلال الأيام القليلة الماضية في صنعاء على ضرورة احالة المعتقلين الى المحاكمة بإعتبارهم عناصر مدفوعه من قبل الغرب لتأجيج الشارع ضد سلطة المليشيات.
واشارت المصادر إلى ان المليشيات الحوثية ترفض حتى اللحظة التعاطي مع مطالب أهالي المعتقلين المتمثلة بالافراج عن أقاربهم بعد تعهدهم خطياً بعدم تكرار الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
المصادر اوضحت بان من ابرز التهم الحوثية للمعتقلين هي انخراطهم في تنفيذ مخطط غربي كان يهدف الى خلخلة الجبهة الداخلية في مناطق المليشيات وتأجيج الشارع ضد سلطتها بذريعة الاحتفال بذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر ينتهي بجلب تحالف عسكري دولي غربي بزعامة واشنطن يستهدف مشروعهم ويقضي على زعيمهم كما حصل للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.