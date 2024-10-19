اتهامات حوثية صادمة للمعتقلين بتهمة الاحتفال بـ ثورة 26 سبتمبر .. مخطط غربي ينتهي بتصفية زعيمهم كما حصل للقذافي

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر مطلعة اليوم السبت باعتزام مليشيات الحوثي الانقلابية بمحاكمة عشرات المواطنين المختطفين لديها على خلفية احتفالهم بذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر.



واوضحت المصادر لـ"مأرب برس"بان قيادات حوثية رفيعة في جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الانقلابية شددت خلال اجتماعا موسعا عقدته خلال الأيام القليلة الماضية في صنعاء على ضرورة احالة المعتقلين الى المحاكمة بإعتبارهم عناصر مدفوعه من قبل الغرب لتأجيج الشارع ضد سلطة المليشيات.



واشارت المصادر إلى ان المليشيات الحوثية ترفض حتى اللحظة التعاطي مع مطالب أهالي المعتقلين المتمثلة بالافراج عن أقاربهم بعد تعهدهم خطياً بعدم تكرار الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.



المصادر اوضحت بان من ابرز التهم الحوثية للمعتقلين هي انخراطهم في تنفيذ مخطط غربي كان يهدف الى خلخلة الجبهة الداخلية في مناطق المليشيات وتأجيج الشارع ضد سلطتها بذريعة الاحتفال بذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر ينتهي بجلب تحالف عسكري دولي غربي بزعامة واشنطن يستهدف مشروعهم ويقضي على زعيمهم كما حصل للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.