المبعوث الأممي لليمن يدعو من واشنطن الى استئناف المفاوضات السياسية واستكمال خارطة الطريق الأممية

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ على أهمية الدعم الإقليمي والدولي الموحد والمستمر لمساعدة الأطراف في اليمن على استكمال خارطة الطريق الأممية والبناء على تلك الالتزامات.

جاء هذا خلال بلاغ لمكتبه نشره عشية اختتامه اليوم زيارة لواشنطن استمرت ليومين في 17 و18 من أكتوبر الجاري، لمناقشة جهود السلام في اليمن.

وذكر مكتب المبعوث الأممي أن غروندبرغ بحث مع كبار المسؤولين الأمريكيين آخر التطورات في اليمن وسبل تعزيز عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة ويملكها اليمنيون، وسط التصعيد العسكري الإقليمي الذي يقوّض فرص السلام.

وشدد غروندبرغ خلال المناقشات، على ضرورة الحفاظ على التقدم الذي أحرزته الأطراف من خلال التزاماتها بالوصول إلى وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، وتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف المفاوضات السياسية.

ولفت إلى أنه تم مناقشة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها جماعة الحوثي ضد العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وإحالة العديد منهم إلى "الملاحقات الجنائية".

وجدد المبعوث الأممي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وموظفي المنظمات، واستعرض الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.

ولفت إلى أن غروندبرغ التقى في واشنطن مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية بالوكالة للشؤون السياسية جون باس، وبمساعد الرئيس ومستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي فيل غوردون، ومنسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، وبالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانييل بي شابيرو، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية براين غريم