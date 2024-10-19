وجهوا طلباً فورياً للمليشيات.. وزراء دفاع مجموعة السبع يصدرون بيانا مشتركا بشأن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وسفينة جلاكسي ليدر

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طالب وزراء دفاع مجموعة السبع، السبت، إيران بالامتناع عن تقديم الدعم لـ«الحوثيين» وغيرهم.
وقال وزراء دفاع مجموعة السبع، في بيان: «ندعو جماعة الحوثي الارهابية إلى التوقف على الفور عن إجراءاتهم التصعيدية التي تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، والإفراج الفوري عن السفينة (جلاكسي ليدر) وطاقمها».
واجتمع وزراء الدفاع من دول مجموعة السبع، السبت، في نابولي، وسط التصعيد في الشرق الأوسط حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته ضد «حزب الله» في لبنان، وعدوانه على قطاع غزة .
وأدرجت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع، على جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي يستمر ليوم واحد، النزاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.