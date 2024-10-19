كويتي يتزوج من ثلاث مغربيّات .. فيديو

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في سياق المنشورات التي تروج لأفكار مسيئة أو نمطية عن النساء، كالفشل في العمل أو الإدارة أو قيادة السيارات أو السعي للزواج من رجال أغنياء، نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها لرجل كويتي ثري تزوج من ثلاث مغربيات في يوم واحد.
إلا أن الادعاء خطأ والصورة ملتقطة من سلسلة حلقات كوميدية تعود لعام 2021.
ويظهر في الصورة رجل بزي خليجي وبجانبه ثلاث نساء بفستان الزفاف.
وعلق الناشرون بالقول "كويتي يبلغ 50 سنة، تزوج يوم أمس بثلاث مغربيات".
حقيقة الصورة
لكن الصورة ليست سوى مشهد تمثيلي.
والتفتيش عنها على محركات البحث يرشد إلى فيديو ترويجي لسلسلة كوميديّة تُدعى "فلاشات 2021" نُشر بتاريخ 12 أبريل سنة 2021 على صفحة قناة الريان القطرية، وقد ظهر فيها مشهد مطابق للصورة المتداولة.