خطة تل أبيب للاستمرار في خطة الإبادة قطع الإنترنت والاتصالات بشكل كامل عن شمال غزة

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 126

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، السبت، انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن محافظة شمالي قطاع غزة، التي تتعرض لعملية إبادة من الجيش الإسرائيلي منذ 15 يوما.

وأضافت الشركة (المزود الوحيد لخدمة الانترنت في القطاع)، في بيان: "نظراً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق شمال غزة، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل خدمات الإنترنت بالمنطقة".

ومساء الجمعة، قال إعلام فلسطيني محلي إن الجيش الإسرائيلي قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال قطاع غزة.

وأفادت فضائية الأقصى الفلسطينية، على صفحتها بـ"تلغرام"، بأن الجيش الإسرائيلي "قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة".

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي يتواصل على مناطق مختلفة من مخيم جباليا شمالي القطاع.

يأتي قطع الانترنيت بشكل كامل عن محافظة شمال غزة بالتزامن مع مواصلة الجيش الإسرائيلية حملة الإبادة التي ينفذها في شمالي القطاع منذ 15 يوما عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه إلى المنطقة، ما خلف مئات القتلى والجرحى في ظل تعطل شبه كامل لعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني نتيجة استهدافها من القوات الإسرائيلية أو منعها من تأدية مهامها.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اجتياح شمال القطاع، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة