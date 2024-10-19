حماس أمام مفترق طرق .. الإخوان أم إيران.. ملفات ما بعد اغتيال السنوار..

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رامي الأمين الحرة

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عندما أضرم التونسي محمد البوعزيزي النار بنفسه في يناير 2011، لم يكن في حسبانه أبداً أن ما أقدم عليه سيضع حركة حماس على مفترق طرق.

الاحتجاجات التي عرفت باسم "الربيع العربي" الذي أطلقته شرارة الحريق في تونس، وتدحرج إلى أنظمة عربية مختلفة، ترك شرخاً في بنيان "حماس"، الحركة الفلسطينية التي تصنّفها الولايات المتحدة الأميركية إرهابية منذ 1995.

اندلعت انتفاضة في سوريا في مارس 2011 ضد نظام الرئيس بشار الأسد، فتوترت علاقة "حماس" بالنظام السوري، وأعلن قياديوها، وعلى رأسهم خالد مشعل وإسماعيل هنية، دعم المعارضة السورية والدعوة إلى تغيير النظام.

هنية قال في تلك الفترة: "نستبشر كل الخير بهذا الربيع وهذه الثورات وبهذه النهضة لهذه الشعوب الإسلامية العربية المباركة".

كانت قيادة "حماس" تستقر لسنوات عديدة، منذ طرد الأردن لها من عمّان في عام 1999، في العاصمة السورية دمشق. لكن في يناير 2012، تخلى زعيم "حماس"، مشعل، عن قاعدة الحركة في دمشق، وانتقل إلى الدوحة في قطر.

كان ذلك مؤشراً واضحاً على انكسار العلاقة بين "حماس" والنظام السوري، وعلّق رئيس النظام السوري بشار الأسد على الأمر لاحقاً في مقابلة تلفزيونية بالقول: "هذا الموقف هو موقف غدر، لأن هذه الجهة، ليس لأننا وقفنا معها، بل لأنها كانت تدّعي المقاومة في ذلك الوقت، وأنا أتحدث عن القيادات، لا أتحدث عن كل حماس، هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسوريا (يقصد العلم الذي اعتمدته المعارضة السورية)".

ولم يكن ذلك يؤشّر فقط إلى تخلخل العلاقة بدمشق، بل أنه انسحب إلى كامل "محور الممانعة" الذي تتزعمه إيران.

وأكثر من ذلك، تحوّل مادة للانقسام داخل حركة "حماس" نفسها، بين تيارين، الأول يقف مع قطر وتركيا في دعمهما "الربيع العربي" ضد إيران و"حزب الله" اللذين يدعمان نظام الأسد.

رداً على خطوة مشعل، علق نائب قائد "حماس" موسى أبو مرزوق، آنذاك، قائلاً: "الإيرانيون غير راضين عن موقفنا بشأن سوريا، وعندما لا يكونون سعداء، فإنهم لا يعاملوننا بنفس الأسلوب القديم".

أبعد من ذلك، برز الشرخ داخل الحركة بين هذين الجناحين، في تصريحات للقيادي في "حماس" داخل قطاع غزة محمود الزهار، انتقد فيها رئيس المكتب السياسي للحركة مشعل، مؤكداً أن خروج قيادات الحركة من سوريا كان بقرار فردي وليس سياسياً.

كما ظهر هذا التباين أيضاً في رسالة تعزية وجّهها محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، إلى حزب الله، قال فيها: "يكفي للأمة استنزافاً لطاقاتها وتبديداً لإرادتها".

وحسب دراسة للباحث عقل محمد أحمد صلاح بعنوان "حركة حماس وممارستها السياسية والديمقراطية 1992-2012"، فإن تلك المرحلة شهدت "إحراجاً كبيراً لقيادة الداخل والجناح العسكري من موقف الحركة الرسمي الذي خذل من احتضنهم في الوقت الذي تخلى عنه الجميع".

وترى الدراسة أن تلك المرحلة "شهدت تبايناً واضحاً في تصريحات قيادات حماس ومواقفهم، على الرغم من أن القرار عند الحركة هو قرار المؤسسة وليس الفرد".

وتلاحظ الدراسة أن "تصريحات بعض قيادات حماس كالزهّار وقيادة القسّام، تشي بوضوح إلى أن ثمة تبايناً واضحاً بين موقفي الداخل والخارج، أو الموقف الذي يمثله الزهار ومن يتناغمون معه والموقف الآخر الأكثر انسجاماً مع قطر وتركيا، والذي يمثله خالد مشعل ومن يواليه داخل الحركة".

ويخلص الباحث إلى أن حماس بسبب موقفها من "الربيع العربي"، "ارتهنت لتحالف إخواني خسر الرهان على الثورات العربية وحوصر عربياً".

وفي ديسمبر 2014 رفضت طهران استقبال مشعل، حسب الباحث، لأن "إيران كانت تنظر إلى مشعل بتوجس بسبب موقفه من الأحداث في سوريا". مع ذلك، لم يتوقف التمويل الإيراني لـ "حماس" بشكل كامل في تلك المرحلة، بحسب ورقة بحثية نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

ففي حين أثر الخلاف بين الحركة وطهران على تمويل الأنشطة السياسية لـ "حماس"، واصلت إيران، وفق المعهد، تمويل الأنشطة العسكرية للحركة. ولم تبدأ العلاقات بين "حماس" وإيران بالتحسن إلا عام 2014، حسب معهد واشنطن.

هذا الانقسام يعود إلى الواجهة اليوم مع اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي حلّ مكان إسماعيل هنية بعد اغتيال الأخير في طهران. هنية كان أقرب للتيار الإخواني القطري التركي، أما السنوار فيُحسب على التيار الإيراني في الحركة.

والشرخ الذي تركه الموقف من "الربيع العربي" لا يزال حاضراً داخل الحركة، التي تشهد تجاذباً من التيارين حول تولي قيادتها، وإدارة الدفة في المستقبل، في بحر متلاطم من التناقضات، بين تيار إيراني تمثله معظم قيادات الداخل كمحمود الزهّار والسنوار (قبل مقتله) بالإضافة إلى بعض قيادات الخارج كخليل الحية المحسوب على إيران وغيره، مع القيادة العسكرية للقسام المتمثلة بمحمد الضيف وشقيق السنوار الأصغر محمد ومروان عيسى