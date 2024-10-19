كأس السوبر الأسباني من جديد في السعودية

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 217

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، عن استضافة المملكة لمنافسات بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة في مدينة جدة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2025م، بمشاركة 4 أندية وهي ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بلباو، إضافة إلى ريال مايوركا.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا ريال مدريد وريال مايوركا، مساء يوم الأربعاء 8 يناير 2025م، على أن يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو يوم الخميس الموافق 9 يناير، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء يوم الأحد 12 يناير المقبل.

وكانت المملكة قد استضافت 4 نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإسباني، فكانت أولى النسخ عام 2020م في مدينة جدة، وتوّج حينها فريق ريال مدريد باللقب، بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد، ثم انتقلت البطولة للعاصمة الرياض في نسختها الثانية، وتوّج بها أيضًا ريال مدريد عام 2022م، أما في النسخة الثالثة فقد توّج فريق برشلونة باللقب الإسباني بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد، وعاد ريال مدريد ليحقق رابع النسخ في الرياض مطلع العام الجاري 2024م.