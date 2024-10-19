أمريكا تبحث مع المبعوث الأممي جهود انهاء الصراع في اليمن

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بحثت الولايات المتحدة الأمريكية، مع الأمم المتحدة، آخر تطورات الأزمة اليمنية وجهود إنهاء الصراع.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها نشرته عبر منصة (إكس)، ، أن القائم بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "جون باس" أجرى محادثة مثمرة، مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وشدد الجانبان على ضرورة الضغط على الحوثيين لوقف الهجمات، وإعطاء الأولوية للسلام في اليمن.
وأكدا على الحاجة المُلحّة لضمان الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والسفارات والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى الحوثيين.
وجدد الولايات المتحدة الأمريكية، دعوتها إلى مليشيا الحوثي، للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي السفارة في صنعاء وموظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية التي تختطفهم المليشيا في سجونها.