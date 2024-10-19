البحرين تعلن عودة 5 من مواطنيها كانوا موقوفين بمأرب وتشيد بتعاون السلطات اليمنية

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت ‏البحرين استعادة 5 من مواطنيها كان موقوفين في مأرب لأسباب أمنية مشيدة بالتعاون الأمني مع السلطات اليمنية.

وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الجمعة، استعادة مواطنيها الخمسة، الذين "تم التحفظ عليهم لأسباب أمنية" في محافظة مارب اليمنية، مطلع شهر أغسطس الماضي.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بنا": أسفرت الجهود والمتابعات التي قامت بها وزارة الداخلية، خلال الفترة الأخيرة، عن عودة المواطنين البحرينيين الخمسة الموقوفين في اليمن، يوم (الخميس) إلى البلاد.

وأشادت الداخلية البحرينية بالتعاون البناء الذي أبدته السلطات الرسمية بالجمهورية اليمنية.

وأشار البيان إلى أن المواطنين الخمسة قد تم التحفظ عليهم باليمن في أغسطس الماضي لأسباب أمنية، حيث باشرت الجهات المختصة منذ ذلك الحين، اتصالاتها مع الجهات الرسمية بالجمهورية اليمنية، في إطار من التعاون والتنسيق الأمني.

وقال البيان إنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع المواطنين الخمسة، واستكمال ما يلزم من إجراءات بما يضمن أمنهم وسلامتهم العامة.