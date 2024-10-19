الجيش الأمريكي يعلن عن عمليات جديدة وتدمير 20 طائرة مسيرة وصواريخ.

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_خاص

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أعلنت القيادة المدنية الأمريكية "سنتكوم" أنها خلال الأسبوع الماضي 20، تم إطلاق طائرة مسيّرة وطائرة "كروز" الهجومية البرية، وتم إطلاقها من الحوثيين ومجموعات عسكرية لإيران، في عملياتها بالشرق الأوسط.

وفي بيان رسمي، بما في ذلك "سنتكوم" أن هذه المسيّرات والهوار كانت لا تزال ولا تزال تحت سيطرة قواتها، ولم يتم تزويدها بهذه الأسلحة من إيران وأُطلقت بشكل متقطع على مدى عدة أيام.

واعتبرت أن هذا الأمر لا يزال خطراً بشكل معقول على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، فضلاً عن المناطق في المنطقة وخارجها.

قررت القيادة الأمريكية ما زالت ستظل من اسقاط الطائرات بدون طيار والطائرات باستخدام مجموعة من الأسلحة والبحرية باستمرار في المنطقة، إلا أن القوات الأمريكية والتحالف لا تصمد في تصميم ومستعدة للدفاع عن مصالحهم.

وفي سياق متصل، فقد قام واشنطن بشن هجمات استهدفت مواقع محصنة لاستخدام الأسلحة تحت الأرض بواسطة "مصنعات بي تو".

الطفل الأدميرال المتقاعد "روبرت موريت"، الذي شغل منصب المدير الرابع لمكافحة العدوى الوطنية العالمية، إلى أن الضربات الأمريكية كانت فعالة في تقليل قدرات الحوثيين ومنعهم من تنفيذ المزيد من العمليات باستخدام الصواريخ والطائرات الطويلة.