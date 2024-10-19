حادث مروري يودي بحياة مغترب يمني في السعودية

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_خاص

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توفي مغترب يمني جراء حادث مروري وقع في المملكة العربية السعودية، في حادث يعتبر الثالث خلال الأسبوع الحالي.

وأفادت مصادر مقربة أن المغترب اليمني المدعو شعبان شوقي جابر المغوري، الذي كان يعمل في الأراضي السعودية، لقي حتفه في حادث مروري مروع بمحافظة أبو عريش في منطقة جازان.

تعتبر هذه الحادثة جزءاً من سلسلة من الحوادث المرورية التي شهدتها المنطقة، حيث يتواجد في السعودية أكثر من مليون وسبعمائة ألف عامل يمني، وفقًا للمصادر الرسمية السعودية.

تستمر موجة الحوادث المرورية في التأثير على الجاليات اليمنية، مما يثير القلق بين أفراد الجالية وعائلاتهم في الوطن.