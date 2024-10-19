هجوم مسيرات من لبنان تضرب غليلوت وقيساريا والاحتلال يستهدف 3 مستشفيات شمالي

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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يدخل العدوان على قطاع غزة يومه الـ379، في حين دوت انفجارات صباح اليوم السبت في حيفا والكرمل وقيساريا، وقت تم تفعيل صافرات الإنذارات في تل أبيب، وسط أنباء عن هجوم واسع ينفذه حزب الله بالصواريخ والمسيرات.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بحدوث استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب تل أبيب.

وفي وقت سابق أمس، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار الذي قالت إنه كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه على طريق تحريرها، بينما دوّى انفجار في مدينة قيساريا جنوب حيفا عقب إنذار بتسلل مسيرات من لبنان.

ووصف رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية استشهاد السنوار بأنه يمثل استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين. يأتي ذلك في وقت كثفت فيه قوات الاحتلال قصفها وغاراتها خلال الساعات الماضية.

وأفاد مراسل الجزيرة باستهداف مستشفيات العودة والإندونيسي وكمال عدوان، وذلك مع اقتراب الحصار المفروض على مخيم جباليا من دخول أسبوعه الثالث. وقد استهدف قصف إسرائيلي عنيف مخيم جباليا ومناطق شمال غزة بالتزامن مع قطع شبكة الاتصالات والإنترنت، ووسط تعزيزات كبيرة وتقدم آليات جيش الاحتلال على أكثر من محور بالمخيم