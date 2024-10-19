نقابة المعلمين اليمنيين تلوح بالتصعيد لتحقيق مطالبها

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 264

لوحت نقابة المعلمين اليمنيين بالتصعيد لتنفيذ فعاليات حتى تحقيق مطالبها بالكامل، محملة المعنيين كامل المسؤولية عن تدهور العملية التعليمية في البلاد.

وذكرت النقابة في بيان لها أنها تطالب الحكومة الشرعية بانتظام صرف مرتبات المعلمين والمعلمات والتربويين نهاية كل شهر، متضمنة النازحين والمهجرين من مناطق سيطرة الحوثيين.

كما دعت إلى تنفيذ التسويات (بنوعيها) الموقوفة منذ عام 2013 ومنح العلاوات والبدلات الوظيفية للمستحقين منذ إيقافها.

وطالبت النقابة أيضًا بصرف غلاء معيشة للمعلمين بشكل عاجل يتناسب مع الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع الأساسية والانهيار المتسارع للريال، فضلاً عن صرف رواتب النازحين الذين توقفت معاملاتهم في المالية والخدمة المدنية.

وشددت النقابة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي للضغط على الحوثيين لصرف مرتبات المعلمين والتربويين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، والتي انقطعت منذ ثمان سنوات.

كما حثت النقابة المعلمين والتربويين على ممارسة حقهم القانوني في الإضراب الشامل والدعوة إلى العصيان المدني في مناطق نفوذ الحوثيين.

وفي سياق متصل، حملت النقابة القيادة السياسية والمجلس الرئاسي بقيادة د.

رشاد العليمي وأعضاء الحكومة المسؤولية عن تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية، بينما اعتبرت أن مليشيا الحوثي هي المسؤولة عن الوضع الراهن نتيجة سيطرتها على مؤسسات الدولة ونهب مقدرات الشعب وقطع المرتبات.

دعمت النقابة التحركات الجادة والفاعلة لأي فعاليات ستدعو إليها لاحقاً بهدف تصعيد المطالب حتى تحقيقها كاملة، معبرة عن تأييدها للاحتشاد الذي تم في محافظة تعز، واعتبرت ذلك بداية للفعاليات المطلبية في جميع محافظات الجمهورية.